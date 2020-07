Regno Unito: ministro Sanità Hancock esclude obbligo mascherina negli uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha escluso categoricamente la possibilità che venga introdotto l'obbligo di indossare la mascherina negli uffici. Questa mattina erano emerse indiscrezioni relative ad un possibile obbligo di materiali di protezione personale negli uffici e nei luoghi pubblici al chiuso. Hancock ha però risposto, parlando al programma di "Radio 42 della "Bbc", che ciò non accadrà. "Negli uffici si tende a passare il tempo con lo stesso gruppo di persone, quindi il modo migliore per fermare la trasmissione del virus è mantenere il distanziamento sociale di due metri o di un metro con altre misure di sicurezza", ha dichiarato Hancock. Il ministro ha aggiunto che lo stesso principio è valido per le classi scolastiche. "Le mascherine portano dei benefici quando si hanno interazioni relativamente brevi con tante persone diverse, ecco perché è giusto che siano obbligatorie sui mezzi di trasporto, nei negozi e nelle strutture del Sistema sanitario nazionale (Nhs). E' diverso negli uffici, o nelle classi. Stiamo seguendo l'opinione scientifica", ha detto il ministro. In un'intervista con l'emittente "Sky News", Hancock ha aggiunto che l'obbligo entrerà in vigore il 24 di luglio "per permettere alle attività di attuare le misure con il tempo necessario". Indossare protezioni per la bocca ed il naso nei negozi al momento è raccomandato, e diventerà obbligatorio nella data comunicata dal governo.(Rel)