Usa-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita a New York

- Il 13 e 14 luglio l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, ha visitato New York, città simbolo degli Usa duramente colpita dalla pandemia e oggi al centro della fase di graduale ripresa delle attività economiche. Lo si legge in un comunicato. “Ho voluto riprendere da New York le mie regolari missioni nel Paese dopo il lockdown per testimoniare innanzitutto la grande solidarietà e vicinanza dell’Italia ai nostri amici americani e per dare un ulteriore tangibile segno della vicinanza delle istituzioni a tutti gli italiani che qui a New York lavorano per consolidare i rapporti bilaterali in tutti gli ambiti da quello economico e commerciale, a quello medico-scientifico a quello culturale", ha detto l’ambasciatore. "New York - ha proseguito - come l’Italia non si è piegata al virus. Ha reagito con fermezza e resilienza anche nei momenti più duri e bui della pandemia, rispondendo all’emergenza e mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro”. Nel corso della visita l’ambasciatore ha incontrato i rappresentanti delle articolazioni del Sistema Paese a New York (Ice, Istituto italiano di cultura, Banca d’Italia e Camera di commercio italo-americana) presso il consolato generale e inaugurato la nuova sala passaporti alla presenza del console generale Francesco Genuardi e del presidente del Comites della Tristate aerea, Paolo Ribaudo. La nuova struttura risponde ad elevati requisiti di sicurezza e consentirà di continuare ad erogare con efficienza servizi alla collettività, garantendo al contempo una maggiore protezione della salute degli utenti e dei funzionari del consolato. (segue) (Com)