Usa-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita a New York (2)

- Il 14 luglio mattina l’ambasciatore Varricchio ha aperto i lavori del webinar “Guida Pratica per le start-up innovative che vogliono entrare nel mercato Usa”, organizzato dall’Ufficio dell’Ice di New York. L’ambasciatore ha sottolineato “come la pandemia abbia accelerato un processo di rapida transizione tecnologica e come la nascita di una nuova imprenditorialità, la creazione di innovazione e di nuove start-up siano fattori fondamentali per trainare la ripresa”. Varricchio ha anche evidenziato come “le nostre start-up, gli strumenti di sostegno alle stesse fornite dal Governo italiano e la grande apertura del mercato americano all’innovazione e alla creatività italiane forniscono - anche in questa fase complessa - un’opportunità unica per un’espansione del dinamico settore delle start-up italiane negli Usa. Nel corso della visita l’ambasciatore ha anche incontrato David Reich, presidente del Gruppo Mount Sinai Hospital, istituzione ospedaliera in prima linea nell’affrontare l’emergenza a New York e presso la quale lavorano numerosi italiani in posizioni di rilievo. (Com)