India-Ue: Modi, “vertice rafforzerà i nostri legami economici e culturali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha espresso fiducia nel contributo che il vertice odierno con l’Unione europea potrà offrire per rendere la relazione più solida: “Sono fiducioso che questo summit rafforzerà i nostri legami economici e culturali con l’Europa”, ha scritto su Twitter. Il quotidiano “The Times of India” anticipa che le parti hanno concluso un accordo di cooperazione nell’energia nucleare per uso civile, negoziato per 13 anni, che potrebbe essere annunciato oggi. Inoltre dovrebbe essere istituita una commissione di alto livello per lavorare all’Accordo bilaterale sul commercio e gli investimenti (Btia).(Inn)