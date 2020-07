Ue: Conte, “determinato” a concretizzare Piano ripresa coerente a proposta Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è detto “determinato” a concretizzare al prossimo Consiglio europeo il Piano per la ripresa dell'Ue volto a fronteggiare la crisi da Covid-19 e il nuovo Quadro finanziario pluriennale. Nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue del 17 e 18 luglio, Conte ha sottolineato come l’Unione non possa prescindere dal principio di solidarietà di fatto, pace, benessere e tutela dei diritti fondamentali, tutti “principi fondamentali del progetto europeo”. Per questo, ha aggiunto, “sono determinato a concretizzare il Piano per la ripresa e il bilancio europeo in piena coerenza con le proposte della Commissione a beneficio di tutti i cittadini europei e soprattutto a beneficio di tutti i cittadini che hanno affrontato le conseguenze della crisi economica”, causata dal coronavirus.(Res)