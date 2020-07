Mauritania: registrato buco finanziario della Banca del Qatar (Qnb) di Nouakchott

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ingenti somme sono scomparse dalla Banca nazionale del Qatar a Nouakchott in Mauritania. Secondo quanto riferisce il sito “Sahara media”, la notizia è stata diramata dopo che la filiale della Banca qatariota ha informato la Banca centrale della Mauritania (Bcm). Qnb ha chiesto al Bcm di sospendere tutte le operazioni per ritirare i depositi dalla sua agenzia a Nouakchott in attesa che venisse fatta piena luce su questa vicenda. Secondo le informazioni ottenute dal sito "Sahara Medias", la banca del Qatar aveva ufficialmente licenziato il suo direttore di filiale dopo una settimana di scontri su alcune questioni amministrative interne. Questo buco finanziario arriva pochi giorni dopo la scoperta di un importante furto di valuta nella Banca centrale della Mauritania.(Res)