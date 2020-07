Hong Kong: vicepresidente Partito democratico Lo Kin-hei arrestato per disordini di novembre al Politecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Partito democratico di Hong Kong, Lo Kin-hei, è stato arrestato questa mattina e accusato di assemblea illegale in relazione agli eventi che hanno avuto luogo al di fuori del Politecnico il 18 novembre scorso. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", Lo è stato rilasciato su cauzione e apparirà in tribunale ad agosto. Il partito ha dichiarato in un post di Facebook che Lo, anche presidente del Consiglio del distretto meridionale, è stato arrestato alle 6.30 di questa mattina; il partito ha definito l'azione di polizia "motivata politicamente e priva di fondamento". Lo, insieme ad altre persone, è stato arrestato a novembre vicino a Energy Plaza a Tsim Sha Tsui, a più di 500 metri dal Politecnico. Il politico aveva detto che stava aiutando i residenti nella piazza nel momento in cui la polizia antisommossa ha eseguito arresti di massa. Il giorno prima la polizia aveva iniziato ad assediare l'università, dopo che erano scoppiati violenti scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine.(Cip)