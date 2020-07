Cina-Thailandia: telefonata presidente Xi e premier Prayut, focus su sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Thailandia per consolidare la solidarietà e la cooperazione e salvaguardare il buon ritmo di sviluppo e la prosperità nella regione. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di una conversazione telefonica con il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha. "Da quando è scoppiata l'epidemia di Covid-19, Cina e Thailandia si sono sostenute a vicenda e si sono unite per superare le difficoltà con azioni concrete, segno della loro profonda amicizia", ha detto Xi. La Cina è pronta a collaborare con la Thailandia per intensificare la condivisione delle esperienze, coordinare il controllo delle epidemie e lo sviluppo economico e portare avanti una ripresa sana e sicura del lavoro e della produzione, mantenendo al contempo regolari misure di prevenzione e controllo delle epidemie, ha aggiunto il leader cinese. "La Cina sosterrà la visione di comunità dal futuro condiviso e lavorerà con la comunità internazionale, compresa la Thailandia, per supportare meglio l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ruolo, promuovere la cooperazione globale contro l'epidemia, rafforzare la collaborazione in materia di ricerca e sviluppo su farmaci pertinenti e vaccini e contribuire congiuntamente alla causa globale della salute pubblica", ha aggiunto. Nel sottolineare che le relazioni Cina-Thailandia godono di una solida base e di un grande potenziale, Xi ha osservato che dall'inizio di quest'anno, i due paesi hanno visto il commercio bilaterale in aumento e il progetto ferroviario Cina-Thailandia procede senza intoppi. (segue) (Cip)