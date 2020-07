Cina-Thailandia: telefonata presidente Xi e premier Prayut, focus su sviluppo relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti, ha suggerito Xi, dovrebbero agire con maggiore sinergia nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e le strategie di sviluppo della Thailandia, come Thailandia 4.0 e il Corridoio economico orientale, promuovere la cooperazione in settori innovativi come il commercio elettronico e spingere per un nuovo sviluppo del loro partnership cooperativa strategica globale. Prayut ha affermato che Thailandia e Cina si sono sempre sostenute a vicenda nella lotta contro il coronavirus. La Thailandia si attiene alla politica della Cina unica e sostiene gli sforzi di Pechino per salvaguardare i propri interessi fondamentali, ha affermato il premier thailandese. La Thailandia considera il 45mo anniversario dei legami diplomatici bilaterali come un'opportunità per approfondire l'amicizia e la cooperazione tra i due paesi, per rafforzare la collaborazione in settori come l'economia e il commercio, l'innovazione e la riduzione della povertà, promuovere la cooperazione Bri e portare il partenariato tra i due paesi a un livello superiore, ha detto. La Thailandia, ha aggiunto Prayut, è pronta a lavorare con la Cina per mantenere la pace e la stabilità regionali e promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. (Cip)