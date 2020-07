Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Stati Uniti minano pace e stabilità nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti minano la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e hanno intenzione di frapporsi tra i paesi della regione. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian in risposta alle affermazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha contrastato apertamente le rivendicazioni territoriali cinesi in quell'area, definendole "illegali", e ufficializzando di fatto un mutamento radicale della politica estera di Washington, che sinora aveva caratterizzato la propria presenza militare sulle acque contese secondo un'ottica di terzietà, ed evidenziando l'esigenza di garantire la libertà di navigazione e lo status quo tra la prima potenza asiatica e i suoi vicini del Sud-est asiatico. In risposta Zhao ha riferito che la dichiarazione degli Stati Uniti ignora la storia e i fatti sulla questione del Mar Cinese Meridionale e ha violato il suo impegno a mantenere una posizione neutrale sulle controversie di sovranità territoriale. Ha inoltre violato e distorto il diritto internazionale, provocato deliberatamente controversie marittime territoriali e minato la stabilità e la pace regionali, ha aggiunto. (segue) (Cip)