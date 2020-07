Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Stati Uniti minano pace e stabilità nel Mar Cinese Meridionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, gli Stati Uniti, in quanto paese non regionale, hanno ripetutamente sollevato problemi per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale, hanno giocato con le relazioni dei paesi regionali mettendoli contro la Cina e hanno rovinato gli sforzi compiuti da questi paesi, ha aggiunto il portavoce. Inoltre, ha spiegato il ministero, la dichiarazione degli Stati Uniti ha deliberatamente frainteso la dichiarazione del rappresentante cinese alla riunione dei ministri degli Esteri del Forum regionale dell'Asean del 2010. Il rappresentante cinese ha ribadito che la Cina ha sempre sostenuto che tutti i paesi sono uguali e che le controversie dovrebbero essere risolte pacificamente tra le parti interessate attraverso negoziati e consultazioni. (Cip)