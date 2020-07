Germania: Berlino, operazione di polizia contro islamisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha effettuato nella mattinata di oggi un'operazione contro gli islamisti in quattro quartieri della città, Reinickendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg e Tempelhof-Schöneberg. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono stati dispiegati 450 tra funzionari e agenti che hanno perquisito 19 appartamenti ed esercizi commerciali. La procura di Berlino ha emesso 20 mandati di perquisizione contro 12 indagati sospettati di diversi reati, tra cui il finanziamento al terrorismo. Nel rapporto sulla sicurezza per il 2019, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione di Berlino (BfV), ossia i servizi segreti interni del Land, ha contato 2.170 islamisti nella capitale della Germania, ossia 180 in più rispetto al 2018. (Geb)