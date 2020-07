Cina-Usa: catena approvvigionamento Xinjiang, Pechino respinge allerta Washington alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Xinjiang Supply Chain Business Advisory è una menzogna volta a reprimere le attività cinesi sotto il nome di diritti umani, che interromperà la catena di approvvigionamento globale. Lo ha dichiarato Hua Chunying, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese. Il documento, pubblicato il primo luglio dal dipartimento di Stato, dal dipartimento del Tesoro, dal dipartimento del Commercio e dal dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti, afferma che ci sono entità nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang impegnate in violazioni dei diritti umani su larga scala, tra cui detenzioni arbitrarie di massa, abusi fisici e psicologici e lavoro forzato contro le minoranze etniche cinesi. Il documento riferisce che le aziende con una potenziale esposizione della catena di approvvigionamento nello Xinjiang dovrebbero essere consapevoli dei rischi reputazionali, economici e legali che comportano. "La questione fondamentale nello Xinjiang non sono i diritti umani come sostengono gli Stati Uniti, ma l'antiterrorismo e l'anti-secessionismo", ha dichiarato il portavoce del ministero del Commercio cinese Gao Feng. (segue) (Cip)