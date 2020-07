Inflazione: Istat, -0,2 per cento su anno per secondo mese consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'istituto di statistica il lieve aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto per lo più alla crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,2 per cento), sostenuta dai consueti fattori stagionali. L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l’indice generale e a +0,7 per cento per la componente di fondo. Rallentano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,4 per cento a +2,1 per cento), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto tornano a crescere (da una variazione nulla a +0,1 per cento). L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione congiunturale nulla e una diminuzione dello 0,4 per cento su base annua (da -0,3 per cento di maggio), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e una diminuzione dello 0,3 per cento su base annua. (Ren)