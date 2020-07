Colombia: coronavirus, registrati 5.621 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha registrato 5.621 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 159.898. Lo rende noto il ministero della Salute. I nuovi decessi sono stati 170 e portano il totale delle morti legate al virus a 5.625. La maggior parte dei nuovi contagi, 1.846, è stata registrata nella capitale Bogotà. Ieri il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha dichiarato di non escludere la possibilità di dichiarare una quarantena generale nella capitale per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Una richiesta in questo senso è arrivata lunedì da 14 associazioni medico-scientifiche, le quali hanno denunciato che il paese si trova in una situazione “disastrosa”. Al 13 luglio Bogotà registra oltre 50 mila casi di contagio e un migliaio di decessi, con un livello di occupazione delle unità di terapia intensiva del 91,2 per cento. (segue) (Mec)