Colombia: coronavirus, registrati 5.621 nuovi casi nelle ultime 24 ore (2)

- L’amministrazione della capitale Bogotà ha deciso di ripristinare blocchi parziali per contenere l’epidemia di coronavirus e prevenire il collasso del sistema sanitario a partire dal 13 luglio. Lopez ha annunciato a partire il blocco a rotazione – che dovrebbe restare in vigore fino al raggiungimento del picco, previsto per la fine di agosto – di 15 delle venti municipalità dell’area metropolitana. Fino al 26 luglio saranno in lockdown Ciudad Bolivar, San Cristobal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Martires e Tunjuelito. Dal 27 luglio al 9 agosto sarà la volta di Bosa, Kennedy, Puente Aranda e Fontibón. Tra il 10 e il 23 agosto toccherà a Suba, Engativà e Barrios Unidos. I residenti nelle aree soggette a chiusura non potranno recarsi al lavoro; saranno garantiti un reddito minimo universale e la distribuzione di cibo. (segue) (Mec)