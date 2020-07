Colombia: coronavirus, registrati 5.621 nuovi casi nelle ultime 24 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa nuova tappa della quarantena, pur nella linea di un auspicato rallentamento della diffusione del contagio, si continuerà a evitare di interrompere del tutto l’attività economica nel paese. Confermate quindi le 43 attività “eccezionali” – imprese, commercio all’ingrosso e al dettaglio, servizi alla persona, assistenza medica, tra le altre – in base alle quali, da inizio giugno, viene comunque garantito il diritto di circolazione. A queste si aggiungeranno, a ritmo controllato, le attività in teatri, palestre e ristoranti, locali che secondo la presidenza si potranno aprire nei “comuni con poca o nessuna incidenza del Covid-19, su richiesta dei sindaci e sempre con i protocolli di biosicurezza e distanziamento fisico”. Nelle zone con più alta trasmissione dei contagi si potrà procedere a iniziative sperimentali, molto più controllate. Discoteche e bar rimarranno invece ancora chiusi. (segue) (Mec)