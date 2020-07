Decreto Rilancio: in corso esame nell'Aula del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Aula del Senato è in corso l’esame del decreto Rilancio. Il testo verrà discusso nella versione trasmessa dalla Camera non essendosi concluso l’esame in commissione Bilancio a palazzo Madama. Il presidente Daniele Pesco ha spiegato che la sua commissione non ha dato il mandato al relatore sul provvedimento in quanto di comune accordo si è deciso di non esaminare la grande mole di emendamenti per mancanza di tempo. Il decreto, approvato dall’Aula di Montecitorio lo scorso 9 luglio, scade il 18 luglio. Oggi pomeriggio, alle 15, invece, al Senato sono previste le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio. (Rin)