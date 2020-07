Infrastrutture: Emirati, Dubai aprirà a settembre estensione linea metropolitana da 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dubai prevede di aprire un'estensione della sua rete metropolitana a settembre, in quello che è un progetto da 3 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce il sito “Bnn”, l’emirato sta portando avanti i suoi piani di sviluppo nonostante il posticipo di un anno di Expo Dubai 2020. "Route 2020 aprirà al pubblico questo settembre e servirà 270.000 persone", si legge in una nota del governo dell’emirato di Dubai dopo la sua inaugurazione ufficiale da parte dell’emiro Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum. Dubai, che sta affrontando un crollo prolungato nel mercato immobiliare, si aspetta anche che l'estensione della metropolitana aumenti i prezzi degli immobili lungo il suo cammino. "Dal punto di vista economico, il progetto apprezzerà i valori di noleggio e vendita di immobili residenziali e commerciali nel raggio di 250-500 metri dalle stazioni della metropolitana del 20-30 per cento", secondo la nota dell'ufficio stampa.(Res)