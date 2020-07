Ue: Zampa (PD), non troverei niente di scandaloso se Forza Italia partecipasse al voto sul Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non troverei niente di scandaloso se Forza Italia partecipasse al voto sul MES dato che sin dal primo momento Forza Italia ha, come noto, approvato e detto sì all'utilizzo di questo fondo. Queste le parole di Sandra Zampa, esponente del Partito Democratico e sottosegretario al ministero della Salute, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Roberto Vicaretti, sul Mes. "In questo momento noi abbiamo i voti. Credo sia indispensabile che la maggioranza resti comunque salda ed abbia i voti che servono a dare un senso", aggiunge. (Rin)