Yemen: governo discute sviluppi attuazione accordo Riad

- Il Consiglio dei ministri yemenita, guidato da Moeen Abdulmalik, ha discusso degli sviluppi relativi all'attuazione dell'Accordo di Riad con il Consiglio di transizione del Sud (Cts) alla luce delle consultazioni promosse dall'Arabia Saudita. Lo riferisce l’emittente “al Arabiya”, secondo cui si registra entusiasmo nell'accelerare l'attuazione delle corrispondenti misure per fermare un’escalation non giustificato di violenze da parte del Consiglio di transizione. Il governo si dice inoltre sorpreso per l'ultima dichiarazione rilasciata dal Cts sull'autogoverno regionale definito un errore dall'esecutivo. Il Consiglio dei ministri ha sottolineato che, nonostante l'arresto del flusso di entrate verso la Banca centrale e il sequestro dei contenitori di denaro, gli stipendi del settore civile e le pensioni di civili e militari sono stati pagati fino alla fine di giugno 2020, sottolineando che il governo, sotto la direzione del presidente Abd Rabbuh Mansour Hadi, sta lavorando duramente per fornire stipendi all'esercito e alle forze di sicurezza in diverse aree militari.(Res)