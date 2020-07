Yemen: missile balistico Houthi colpisce quartiere residenziale di Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile balistico di fabbricazione iraniana lanciato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi ha colpito ieri un quartiere residenziale della città di Marib, nell'est del Paese. Lo ha annunciato la Coalizione araba in Yemen secondo quanto riporta l’emittente “al Arabiya”. "Le milizie terroristiche Houthi appoggiate dall'Iran hanno lanciato un missile balistico la sera di martedì 14 luglio 2020, dall'interno dello Yemen, ed è atterrato tra obiettivi civili nella città di Marib", ha affermato il colonnello Turki al Maliki, portavoce delle forze della Coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. "Le milizie Houthi continuano a violare il diritto internazionale umanitario lanciando missili balistici e cadendo indiscriminatamente sui civili, nonché in zone abitate che minacciano la vita di centinaia di civili, e questo rappresenta un'escalation deliberata contro civili innocenti", ha spiegato al Maliki in una nota. L'ufficiale ha anche sottolineato che la Coalizione continua ad adottare misure rigorose e dissuasive per neutralizzare e distruggere queste capacità balistiche e per proteggere i civili all'interno dello Yemen e per proteggere la sicurezza regionale e internazionale. Solo lo scorso 8 luglio la milizia Houthi aveva preso di mira un quartiere residenziale di Marib con un missile balistico, uccidendo e ferendo diverse persone, tra cui donne e bambini.(Res)