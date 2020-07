Mali: Cedeao nomina ex presidente nigeriano Jonathan alla guida della sua missione di mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha nominato l'ex presidente nigeriano, Goodluck Ebele Jonathan, inviato speciale per guidare la sua missione di mediazione in Mali. In una dichiarazione rilasciata dal suo consulente per i media, Ikechukwu Eze, l'organismo subregionale ha rivelato che la nomina di Jonathan era volta a risolvere il peggioramento della situazione socio-politica in Mali. "Ho l'onore, in consultazione con il presidente dell'Autorità e del Niger Issoufou Mahamadou, di comunicarvi la decisione di nominarvi inviato speciale Cedeao per la crisi socio-politica in Mali", si legge nella lettera. In qualità di inviato speciale, l'ex presidente è chiamato a facilitare il dialogo con le principali parti interessate in Mali, tra cui il presidente Ibrahim Boubacar Keita, i leader dell'opposizione, la società civile e le organizzazioni religiose per risolvere la crisi socio-politica in corso nel paese. Nella lettera, il presidente della commissione Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, ha dichiarato che Jonathan è stato scelto per la sua posizione di ex presidente della Nigeria ed il contributo da lui offerto al mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione. (segue) (Res)