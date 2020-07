Ungheria: parlamento ha approvato risoluzione su Fondo ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale ungherese ha approvato una risoluzione proposta da Fidesz sul Fondo di ripresa dell'Unione europea. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". La risoluzione richiede al governo di sostenere il pacchetto a condizione che i Paesi più poveri dell'Unione ottengano tante risorse quante quelle destinate ai più ricchi. Il testo recita anche che la procedura di cui all'art. 7 del trattato Ue contro l'Ungheria deve terminare prima dell'approvazione del Fondo e che le risorse Ue non possono essere utilizzate per finanziare partiti politici o "organizzazioni che si definiscono civiche, ma compiono attività politiche". La risoluzione aggiunge che il Fondo deve essere "depoliticizzato" per impedire che sia legato al tema dello Stato di diritto. Il testo è passato con 128 voti a favore, 16 contrari e un astenuto. (Vap)