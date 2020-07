Egitto-Libia: una delegazione di notabili e sceicchi di tribù libiche attesa oggi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche arriverà oggi al Cairo, in Egitto. Lo ha detto lo sceicco Senousi al Zawi, vicepresidente del consiglio tribale. "Una delegazione di alto livello che rappresenta interamente la Libia incontrerà giovedì il presidente Abdel Fatah al Sisi per confermare il nostro sostegno alla richiesta del parlamento libico", ha affermato lo sceicco Al Zawi. Il Consiglio, tuttavia, è una struttura di epoca gheddafiana legata oggi al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e che ora blocca i pozzi di petrolio della Libia. Il riferimento di Al Zawi è alla nota recentemente pubblicata dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk - organo eletto nel 2014 considerato il braccio legislativo di Haftar - che ha garantito “il diritto” alle Forze armate dell’Egitto “di intervenire per proteggere la sicurezza nazionale libica ed egiziana” in caso di “minaccia imminente per la sicurezza dei due Paesi”. Il 20 giugno scorso, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi aveva minacciato un intervento militare diretto dell’Egitto in Libia se la Turchia varcherà la “linea rossa” che da Sirte arriva fino a Jufra, nella parte centrale del paese nordafricano. Composta da 50 sceicchi e notabili, la delegazione incontrerà diversi alti funzionari egiziani anche se l'agenda completa non è stata ancora resa nota.(Cae)