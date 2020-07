© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito all'accordo raggiunto tra governo ed Atlantia su Autostrade per l'Italia, afferma in una nota: "Nessuna revoca (come promesso dai Cinque stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. Incapaci o complici?". (Com)