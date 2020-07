Nagorno-Karabakh: Maniero (Consiglio d'Europa), "forte preoccupazione, prevenire escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei recentissimi e violenti scontri al confine tra Azerbaigian e Armenia nella regione di Tovuz, il presidente della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa, Alvise Maniero, esprime forte preoccupazione per l'aggravamento della situazione ed esorta entrambe le parti a fermare lo scontro armato, adottare misure immediate per prevenire un'ulteriore escalation e a rispettare rigorosamente il 'cessate il fuoco'. Maniero, ricordando che al momento dell'adesione al Consiglio d'Europa Armenia e Azerbaigian avevano assunto l'impegno di risolvere l'annosa disputa sul Nagorno-Karabakh con mezzi pacifici, auspica in una nota che le parti possano riprendere in modo significativo i negoziati, anche attraverso il formato guidato dai copresidenti del gruppo di Minsk dell'Osce, e invita il Consiglio d'Europa ad assumere una posizione ferma in favore di un rapido ritorno ad un contesto di normalità per favorire la ripresa dei negoziati. È inaccettabile che si verifichi una situazione simile tra due Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra i cui principi fondanti figurano il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. In un momento così grave per la comunità internazionale – che sta affrontando la pandemia di coronavirus – tutti i Paesi devono collaborare per sconfiggere il nemico comune e non dividersi ricorrendo addirittura alle armi per risolvere contrasti reciproci.(Res)