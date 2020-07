Hong Kong: organizzatore primarie Au Nok Hin si dimette in risposta a pressioni Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Au Nok-hin, tra i principali promotori e organizzatori delle primarie pro-democratiche che si sono tenute ad Hong Kong, ha deciso di dimettersi dopo che Pechino ha dichiarato che il voto potrebbe violare la nuova legge sulla sicurezza nazionale e potrebbe equivalere a un atto di sovversione. L'ex deputato democratico ha contribuito a organizzare le primarie del fine settimana appena trascorso, che hanno visto votare oltre 610mila cittadini in quella che è stata ampiamente considerata una protesta simbolica contro la nuova legislazione sulla sicurezza imposta da Pechino. "Il ritiro è l'unica scelta. Non ho alternative, per proteggere me stesso e gli altri", ha scritto Au in un post di Facebook. L'ex deputato ha annunciato che rinuncerà per intero al proprio ruolo organizzativo dopo le accuse da parte dell'ufficio di collegamento e dell'ufficio affari di Hong Kong e Macao, secondo cui le elezioni hanno sovvertito il potere statale e hanno quindi violato il legge sulla sicurezza nazionale. (Cip)