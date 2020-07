© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 15 luglio, nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 3.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3312m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: Nella notte non escluso qualche acquazzone di passaggio specie sul Piemonte orientale, poi a seguire una bella giornata per lo più soleggiata specie su Liguria e Valpadana. Sulle Alpi nuova formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio, associate a qualche piovasco. Clima non caldo, temperature massime al più sui 29-30°C, assenza di afa. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)