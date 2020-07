Autostrade: Cdm, rinuncia governo a revoca solo in caso completamento accordo transattivo con Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha svolto un'informativa, nel corso del Consiglio dei ministri di ieri sera, sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.a. (Aspi), nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda. E' quanto si legge nella nota, diffusa da palazzo Chigi, relativa al Cdm che si è poi protratto per tutta la notte. Durante la riunione - continua la nota - sono state trasmesse da parte di Aspi due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di Aspi e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia. Considerato il loro contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di avviare l'iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo. La proposta prevede specifici punti qualificanti riguardo alla transazione e al futuro assetto societario del concessionario. (segue) (Com)