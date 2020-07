Autostrade: Cdm, rinuncia governo a revoca solo in caso completamento accordo transattivo con Aspi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne i punti legati alla transazione, si prevedono - si legge sempre nella nota di palazzo Chigi - misure compensative ad esclusivo carico di Aspi per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro; la riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all'articolo 35 del decreto legge Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2019, numero 162); il rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario; l'aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario; la rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e i ricorsi per contestare la legittimità dell'articolo 35 del decreto legge Milleproroghe; l'accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'Art con una significativa moderazione della dinamica tariffaria. (segue) (Com)