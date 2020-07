Autostrade: Cdm, rinuncia governo a revoca solo in caso completamento accordo transattivo con Aspi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i punti relativi all'assetto societario del concessionario - continua ancora la nota di palazzo Chigi - in vista della realizzazione di un rilevantissimo piano di manutenzione e investimenti, contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia S.p.a. e Aspi si sono impegnate a garantire: l'immediato passaggio del controllo di Aspi a un soggetto a partecipazione statale (Cassa depositi e prestiti - Cdp), attraverso: la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di Cdp; l'acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali; la cessione diretta di azioni Aspi a investitori istituzionali di gradimento di Cdp, con l'impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi; la scissione proporzionale di Atlantia, con l'uscita di Aspi dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di Aspi in Borsa. Gli azionisti di Atlantia valuteranno la smobilizzazione delle quote di Aspi, con conseguente aumento del flottante. In alternativa - conclude la nota - Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in Aspi, pari all'88 per cento, a Cdp e a investitori istituzionali di suo gradimento. (Com)