Bielorussia: proteste per candidati respinti alle presidenziali, arrestati anche otto giornalisti

- La polizia in Bielorussia ha arrestato otto giornalisti bielorussi e stranieri che stavano seguendo le proteste non autorizzate in corso a Minsk, la capitale del paese. A renderlo noto è l'Associazione dei giornalisti bielorussa, secondo cui quasi tutte le otto persone sono state già rilasciate. A Minsk e in altre città della Bielorussia sono state organizzate delle manifestazioni a sostegno dei candidati le cui candidature alle prossime elezioni presidenziali non sono state accolte dalla Commissione elettorale centrale (Cec). Durante le proteste sarebbero stati effettuati diversi arresti prontamente denunciati da alcune organizzazioni per i diritti umani. (segue) (Res)