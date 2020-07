Bielorussia: proteste per candidati respinti alle presidenziali, arrestati anche otto giornalisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Bielorussia ha registrato cinque candidati per le elezioni presidenziali, tra cui il capo dello Stato in carica, Aleksander Lukashenko. La Cec ha anche registrato tra i candidati la moglie del blogger Sergej Tikhanovskij, Svetlana, il leader del Partito socialdemocratico, Sergej Cherechnja, il copresidente del movimento Govori Pravdu, Andrei Dmitriev, e l'ex deputata Anna Kanopatskaya. In precedenza si è appreso che la Commissione elettorale centrale della Bielorussia ha rifiutato di accogliere le candidature dell'ex direttore di Belgazprombank, Viktor Babariko, attualmente sotto inchiesta e del candidato Valerij Tsepkalo, di cui in precedenza il ministero dell'Interno ha denunciato presunte attività illegali. (Res)