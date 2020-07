Governo: Cdm, 20-21 settembre referendum su riduzione numero parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri sera alle 22.54 a palazzo Chigi sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l'indizione, su proposta del presidente Giuseppe Conte, del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" nonché, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato della Repubblica. Lo si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi. La data delle consultazioni - prosegue la nota - è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-bis del decreto legge 20 aprile 2020, numero 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio. (Com)