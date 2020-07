Governo: Cdm, esercizio golden power su acquisizione 100 per cento Rsa security Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri sera alle 22.54 a palazzo Chigi sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, a norma dell'articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, numero 21, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione all'operazione notificata dalla Ontario Teachers' Pension Plan Board Stg Partners LLC, ed altri, relativa all'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di Rsa security LLC e delle sue controllate, con conseguente acquisto dell'intero capitale sociale di Rsa security Italy S.r.l. Lo si legge in una nota diffusa da palazzo Chigi. (Com)