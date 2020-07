Il Giappone valuta un allentamento delle restrizioni di viaggio per gli atleti olimpici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Olimpiadi del Giappone, Seiko Hashimoto, ha annunciato ieri, 14 luglio, che il governo sta valutando un allentamento delle restrizioni agli ingressi e ai viaggi per gli atleti e i funzionari stranieri che prenderanno parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo, originariamente in programma quest’anno, ma rinviate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Hashimoto ha sollecitato a intraprendere in anticipo le discussioni tese ad ammorbidire i divieti e le restrizioni per consentire lo svolgimento dei Giochi, ed ha avvertito che in assenza di piani d’azione il paese rischia di trovarsi in una “situazione difficile”. Secondo fonti governative citate dalla stampa giapponese, Tokyo sta valutando l’adozione di criteri che consentirebbero l’ingresso di atleti e funzionari olimpici anche se l’evoluzione del quadro pandemico costringerà il Giappone a mantenere in vigore il blocco degli ingressi da alcuni paesi del Globo.Il governo del Giappone intende avviare discussioni per il parziale ripristino dei collegamenti aerei con una decina di paesi, inclusa la Cina, la Corea del Sud e la Thailandia. Lo hanno riferito nei giorni scorsi fonti governative, secondo cui i colloqui inizieranno questa settimana. Come per le discussioni analoghe già intraprese con altri paesi della Regione asiatica, i colloqui si concentreranno dapprima sul ripristino dei viaggi d’affari; tra i paesi oggetto di considerazione in tal senso figurerebbero anche Brunei, Malesia e Laos. Il parziale riavvio dei collegamenti aerei con Taiwan il Sultanato potrebbe avvenire entro il prossimo autunno. I funzionari giapponesi attribuiscono a Taiwan e Brunei un rischio epidemico limitato: in entrambi i territori il coronavirus è stato efficacemente contenuto. Nelle scorse settimane Tokyo ha già avviato colloqui analoghi con Vietnam, Thailandia, Nuova Zelanda e Australia, ed è già giunto ad un’intesa con Hanoi per il parziale riavvio dei viaggi d’affari.Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha annunciato questo mese la parziale riapertura dei collegamenti aerei con il Vietnam a partire da questa settimana, come primo passo verso il progressivo ripristino dei voli internazionali. Tre voli charter hanno trasportato 440 uomini d’affari tra i due paesi tra il 25 e il 27 giugno. Il Vietnam ha accettato gli ingressi per ragioni di lavoro, a condizione che i visitatori accettino di sottoporsi a misure preventive contro il coronavirus, ha spiegato il ministro nel corso di una conferenza stampa. I voli sono stati organizzati da Vietnam Airlines in collaborazione con la Camera del commercio e dell’industria del Giappone nel Vietnam; sono decollati dall’aeroporto di Narita, a Tokyo, con destinazione Ha Long, nel Vietnam settentrionale.Il governo del Giappone sta portando avanti anche colloqui tesi ad allentare il divieto d’ingresso per i viaggiatori da Australia, Nuova Zelanda, Thailandia e Vietnam, come primo passo verso la normalizzazione del traffico aereo internazionale sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha confermato nei giorni scorsi il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, a una settimana dalle indiscrezioni fornite in tal senso da fonti governative giapponesi. Abe ha spiegato che le restrizioni verranno revocate anzitutto per i soli viaggi d’affari, a condizione che quanti entrano in Giappone risultino negativi al coronavirus e acconsentano a tracciare i loro spostamenti nel paese tramite il Gps dei loro smartphone. Tokyo conta su un progressivo ritorno alla normalità, anche per agevolare la ripresa del settore turistico nazionale. I quattro paesi sono stati individuati dal Giappone come primi nella lista per la normalizzazione del traffico aereo in virtù del loro tasso di contagi giornalieri particolarmente contenuto, e anche per le loro significative relazioni economiche con il Giappone. Ad oggi il Giappone vieta l’ingresso a chiunque abbia visitato quei paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul suolo giapponese. Thailandia, Vietnam e Australia sono tra i paesi che più contribuiscono al flusso di turisti internazionali verso il Giappone. I visitatori dalla sola Thailandia sono ammontati a 1,29 milioni nel corso del 2019.Questa settimana, invece, Tokyo ha esteso il divieto d’ingresso nel paese ad altri 18 Stati, inclusa Algeria, Cuba e Iraq, nell’ambito delle misure emergenziali tese a contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Il governo giapponese lo ha annunciato ieri, 29 giugno. I cittadini stranieri che hanno visitato uno dei 18 Stati in questione entro le due settimane precedenti il loro arrivo in Giappone verranno respinti in linea di principio a partire da domani, primo luglio. I paesi in questione, oltre a Algeria e Cuba, sono Repubblica Centrafricana, Costarica, eSwatini, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Iraq, Giamaica, Libano, Mauritania, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine e Senegal, per i quali nei giorni scorsi Tokyo aveva già aumentato il livello di allerta per i viaggiatori. La decisione, approvata dal Consiglio di sicurezza nazionale giapponese, porta a 129 il totale dei paesi e delle regioni interessate da divieto d’ingresso in Giappone. (Res)