Italia-Spagna: "The Lancet", popolazione potrebbe ridursi del 50 per cento entro fine secolo

- La popolazione della Spagna e dell'Italia potrebbe ridursi di oltre il 50 per cento entro la fine di questo secolo. Secondo quanto riferisce "El Mundo", la prestigiosa rivista scientifica "The Lancet" ha pubblicato uno studio condotto dall'Istituto di metrologia e valutazione della salute (Ihme) dell'Università di Washington che fornisce proiezioni globali, regionali e nazionali sull'economia, la popolazione, la mortalità, la fertilità e la migrazione in 195 paesi. L'indagine prevede che la popolazione mondiale raggiungerà il picco di circa 9,7 miliardi nel 2064, ma scenderà a 8,8 miliardi entro la fine del secolo, un calo di oltre il 50 per cento in ben 23 paesi nei quali il tasso di fertilità totale (Tfr) sarà a livelli che non permetteranno di mantenere la dimensione delle loro popolazioni, a meno che non vengano applicate "politiche di immigrazione liberale", avverte lo studio. (Spm)