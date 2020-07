© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla 'al chiuso'. 'All'aperto', invece, l'obbligo scatta nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È quanto prevede, in sintesi, la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana valida da oggi fino al 31 luglio.(Rem)