Ue: Libe, "prove schiaccianti" di violazioni stato di diritto in Polonia

- La commissione per le libertà civili (Libe) del Parlamento europeo adotterà un progetto di risoluzione sul continuo deterioramento della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali in Polonia. Dopo la votazione di martedì sugli emendamenti, giovedì mattina il progetto di relazione intermedia sarà presentato per l'approvazione finale a livello di commissione, a cura del presidente Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D). Il testo si concentra sul funzionamento del sistema legislativo ed elettorale, sull'indipendenza della magistratura e sui diritti dei giudici e sulla protezione dei diritti fondamentali in Polonia. I deputati sono profondamente preoccupati che la situazione in Polonia si sia gravemente deteriorata da quando è stato innescato l'articolo 7, paragrafo 1, nonostante le audizioni tenute con il governo polacco in seno al Consiglio a seguito della proposta della Commissione europea del dicembre 2017, molteplici scambi di opinioni con i deputati, relazioni allarmanti di Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e del Consiglio d'Europa e quattro procedure di infrazione avviate dalla Commissione. (segue) (Beb)