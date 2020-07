Ue: Libe, "prove schiaccianti" di violazioni stato di diritto in Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei timori principali espressi dalla Libe riguardano: i poteri di revisione costituzionale assunti dal parlamento dal 2015, l'uso di procedure legislative accelerate, nonché i recenti sviluppi relativi alle modifiche alla legge elettorale e alle elezioni organizzate durante un'emergenza pubblica; le ampie modifiche alla magistratura del paese, attuate negli ultimi anni, che vanno dal modo in cui vengono prese le nomine, alle procedure disciplinari, che presentano un serio rischio per l'indipendenza giudiziaria; la situazione dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, la libertà accademica, la libertà di riunione e di associazione; la criminalizzazione de facto dell'educazione sessuale, così come i discorsi di odio, la discriminazione pubblica, la violenza contro le donne, la violenza domestica e il comportamento intollerante contro le minoranze e altri gruppi vulnerabili, comprese le persone Lgbti, e la drastica limitazione, che si avvicina al divieto di fatto dell'aborto e limitare l'accesso alle pillole contraccettive di emergenza. (Beb)