Libia: Lna ha schierato sistemi di difesa aerea S-300 vicino a Sirte

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha schierato diversi sistemi di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa sul fronte Sirte, nella Libia centrale, mentre circola la notizia che le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) appoggiate dalla Turchia stanno preparando un'offensiva per il controllo di Sirte e della regione di al Jufra. Secondo quanto riporta il sito “al Saa”, il generale Mohamed al Fakhiri, un comandante di spicco dell'Esercito nazionale libico, ha sottolineato: "Sono stati schierati sistemi di difesa aerea S-300 per proteggere le forze dell'Lna dai droni turchi che potrebbero essere usati come copertura aerea per milizie appoggiate dalla Turchia nel loro attacco a Sirte o al Jufra”. l’alto ufficiale ha precisato che “questi sistemi" erano già in possesso dell'esercito libico. Al Fakhiri ha sottolineato che "l'esercito ha preso una serie di misure precauzionali in previsione di qualsiasi attacco a Sirte", osservando che "i sistemi S-300 sono stati anche distribuiti in varie località da Sirte ai confini egiziani per proteggere l'area e impedire qualsiasi tentativo spericolato di avanzare da parte delle milizie pro-turche".(Bel)