Governo: Cdm avvia procedura per nomina Edoardo Garrone a presidenza Istituto Gaslini di Genova

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri sera alle ore 22.54 a palazzo Chigi sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, vista la designazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gaslini, su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza, a norma dell'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980, numero 617, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova. Sulla proposta dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari. Lo si legge in una nota diffusa da palazzo Chigi. (Com)