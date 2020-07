Fase 3: in Lombardia via libera a lettura comune giornali e attività ludiche in sale giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Lombardia si potrà tornare a leggere quotidiani, riviste e materiale informativo negli ufficio pubblico e negli esercizi commerciali messi a disposizione per un uso comune. Lo prevede l’ordinanza regionale firmata dal governatore Attilio Fontana che da inoltre il via libera all’attività ludiche, come il gioco delle carte, nelle sale giochi e nei circoli ricreativi. Recependo le linee guida della Conferenza della Regioni negli esercizi pubblici "è consentita - si legge nel provvedimento - la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani" e “nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche quali ad esempio il gioco delle carte purché sia rigorosamente rispettato regole quali l'obbligo di utilizzo di mascherina, l'igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco e il rispetto della distanza tra giocatori”.(Rem)