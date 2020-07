Spagna: caso Torrent, Podemos e altri sette partiti chiedono apertura commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed altri sette partiti, tra i quali figura anche Unidas Podemos, alleato di governo del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, hanno presentato ieri una richiesta congiunta al Congresso dei deputati (camera bassa del Parlamento) per denunciare la gravità del presunto spionaggio al cellulare del presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent. I parlamentari chiedono la creazione di una commissione d'inchiesta su questa vicenda e sul controllo di altri esponenti dell'indipendentismo catalano. Il caso è esploso ieri, martedì 14 luglio, in seguito alla pubblicazione di un'inchiesta congiunta condotta dai quotidiani "El Pais" e "The Guardian" della quale emergerebbe che il telefono di Torrent sarebbe stato oggetto, tra aprile e maggio 2109, di un programma di spionaggio, chiamato Pegasus, creato dalla società israeliana Nso che sviluppa software di intrusione e sorveglianza, acquistabile solamente da governi e forze dell'ordine nella lotta alla criminalità ed il terrorismo grazie ad una falla del sistema di sicurezza di WhatsApp. Durante la conferenza congiunta, Jaume Asens, portavoce al Congresso del gruppo parlamentare Unidas Poodemos-Sinistra Unita ed Equo, che con questo caso "ancora una volta le fogne dello Stato agiscono contro i dissidenti politici con strumenti opachi e antidemocratici che violano i diritti fondamentali" e ha indicato che "non è la prima volta che una guerra sporca viene usata per perseguitare gli avversari". Oltre Erc e Unidas Podemos hanno aderito alla richiesta Uniti per la Catalogna (JuntsxCat), Candidatura di unità popolare (Cup), Bildu, Partito nazionalista basco (Pnv), Mas Pais, Impegno (Compromis), Blocco nazionalista gallego (Bng).(Spm)