Giappone: coronavirus, verso allentamento restrizioni viaggi per atleti olimpici (3)

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha annunciato questo mese la parziale riapertura dei collegamenti aerei con il Vietnam a partire da questa settimana, come primo passo verso il progressivo ripristino dei voli internazionali. Tre voli charter hanno trasportato 440 uomini d’affari tra i due paesi tra il 25 e il 27 giugno. Il Vietnam ha accettato gli ingressi per ragioni di lavoro, a condizione che i visitatori accettino di sottoporsi a misure preventive contro il coronavirus, ha spiegato il ministro nel corso di una conferenza stampa. I voli sono stati organizzati da Vietnam Airlines in collaborazione con la Camera del commercio e dell’industria del Giappone nel Vietnam; sono decollati dall’aeroporto di Narita, a Tokyo, con destinazione Ha Long, nel Vietnam settentrionale. (segue) (Git)