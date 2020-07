Asean: i paesi del Sud-est asiatico diventano primi partner commerciali della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud-est asiatico è divenuto primo partner commerciale della Cina nei primi sei mesi del 2020, per effetto delle ostilità commerciali tra Pechino e Washington e della pandemia di coronavirus, che hanno innescato una profonda riorganizzazione delle catene di fornitura regionali. L’interscambio commerciale complessivo tra la Cina e le 10 economie dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è aumentato del 2 per cento su base annua a 297,8 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dall’agenzia delle dogane cinese ieri, 14 luglio. Il dato è pari al 14,7 per cento del commercio estero cinese nel periodo in esame, una percentuale superiore al 14 per cento dell’anno scorso. L’Unione Europea, che era fino allo scorso anno il primo partner commerciale della Cina, ha visto calare l’interscambio con la prima potenza asiatica del 5 per cento annuo, a 284,1 miliardi di dollari. Il dato riflette in parte l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il commercio tra Stati Unti e Cina, invece, è calato del 10 per cento annuo, nel contesto del grave deterioramento delle relazioni tra i due paesi. Ue e Usa hanno generato rispettivamente il 14 e l’11,5 per cento del commercio estero totale della Cina nel primo semestre 2020. (segue) (Cip)