Usa: immigrazione, Trump annuncia la firma di un nuovo piano basato sul merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che a breve firmerà misure di riforma del sistema dell’immigrazione tese a superare “in modo molto repubblicano” il programma Daca, varato dal suo predecessore Barack Obama, che ha impedito l’espulsione dal paese di circa 670mila giovani immigrati privi di documenti (Deferred Action for Childhood Arrivals, Daca). “Firmeremo molto presto un atto sull’immigrazione”, ha detto Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca nella giornata di ieri, 14 luglio. “Sarà basato sul merito, e sarà molto rigoroso”. Il presidente ha affermato di ritenere che il pronunciamento della Corte Suprema, che il mese scorso ha bocciato l’abolizione del programma Daca voluta dall’inquilino della Casa Bianca, gli abbia concesso nuovi margini di intervento per smantellare le ordinanze in materia di immigrazione varate dal suo predecessore. Trump ha più volte segnalato di voler intervenire in materia di immigrazione tramite decreti esecutivi, come il suo predecessore Obama, per ovviare all’incapacità del Congresso federale di trovare un’intesa su una riforma organica di tale controversa materia. Le intenzioni espresse da Trump gli sono valse però numerose critiche, anche da parte di alcuni legislatori di alto profilo del Partito democratico. Ieri Trump ha anche puntato l’indice contro le ricette in materia di immigrazione promosse dal suo avversario alle prossime elezioni presidenziali, il democratico Joe Biden. Trump ha accusato l’ex vicepresidente di aver ceduto all’ala radicale del Partito democratico, sostenendo una politica di totale apertura all’immigrazione clandestina. (Nys)