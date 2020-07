Corea del Sud: nuovo aumento del tasso di disoccupazione a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha perso circa 352mila posti di lavoro lo scorso giugno. Si tratta della quarta contrazione mensile del numero degli occupati in quel paese, per effetto delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dall’ente statistico sudcoreano nella giornata di oggi, 15 luglio, il tasso di disoccupazione è aumentato dello 0,3 per cento su base annua il mese scorso, attestandosi al 4,3 per cento. Il numero degli occupati è calato a 27,05 milioni di persone. La Corea del Sud non registrava quattro mesi consecutivi di contrazione occupazionale da ottobre 2009. Il tasso di occupazione tra i giovani adulti di età compresa tra 15 e 29 anni è calato a sua volta di 1,2 punti percentuali, al 42 per cento. Il ministro delle Finanze, Hong Nam-ki, ha espresso preoccupazione per i nuovi dati, citando in particolare la perdita di 65mila posti di lavoro nel settore manifatturiero. (segue) (Git)