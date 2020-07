Imprese: Sony completa acquisizione della sua unità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sony ha completato l’acquisizione della propria sussidiaria quotata Sony Financial Holdings, un’operazione costata 3,73 miliardi di dollari che consentirà al gruppo di condurre una radicale riforma della struttura e delle operazioni interne della controllata. Lo ha riferito Sony tramite una nota nella giornata di ieri, 14 luglio. L’operazione, effettuata tramite un’offerta pubblica, è iniziata lo scorso 20 maggio, e si è conclusa lunedì, 13 luglio. La trasformazione di Sony Financial Holdings in una società interamente controllata “semplificherà il processo di vendita di una parte delle operazioni, e la formazione di partenariati con altre aziende”, ha dichiarato Masao Muraki, senior analist presso Smbc Nikko Securities. (Git)